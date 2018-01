Copom de janeiro terá diretoria atual sob comando de Meirelles A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em janeiro, já no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, deverá ter ainda a diretoria atual do Banco Central, mas já sob a presidência de Henrique Meirelles, disse à Agência Estado o diretor de Normas do BC Sérgio Darcy. De acordo com Darcy, nas reuniões do Copom, cada diretor e o presidente votam para decidir a taxa básica de juros, a Selic, buscando, através de muita argumentação, chegar a um consenso. "O presidente do BC nunca impôs a sua vontade", afirmou Darcy. O Copom foi criado na gestão de Gustavo Loyola.