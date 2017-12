Copom decepciona empresários e sindicalistas, diz jornal O jornal Financial Times disse que a decisão do Copom de elevar a Selic ontem para 19,75% decepcionou líderes sindicais e empresariais como também integrantes da esquerda da coalizão governista, que têm alertado sobre uma desaceleração econômica excessiva no Brasil. "Parece que o Banco Central está praticando uma política monetária olhando para trás ao invés de olhar para frente na perspectiva", disse ao FT o presidente da Fecomércio, Abram Szajman.