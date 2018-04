Copom decide reduzir juro básico para 12,50% ao ano Em decisão apertada, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu reduzir a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 0,25 ponto porcentual - de 12,75% para 12,50% ao ano, sem viés - o que significa que a taxa permanecerá neste patamar até a próxima reunião do Copom. O placar não foi unânime: quatro votos em favor do corte de 0,25 ponto porcentual e três votos pela redução de 0,5 ponto. "Avaliando o cenário macroeconômico e as perspectivas para a inflação, o Copom decidiu reduzir a taxa Selic para 12,50% ao ano, sem viés, por quatro votos a favor e três votos pela redução da taxa Selic em 0,50 ponto porcentual", diz o comunicado divulgado após a decisão. Esta é a décima quinta redução de juros consecutiva desde setembro de 2005, quando a taxa foi cortada de 19,75% para 19,50% ao ano. Desde então, a queda de juros acumulada é de 7,25 pontos porcentuais. Em 2007, a queda acumulada é de 0,75 ponto porcentual. É a terceira redução consecutiva desta magnitude. A última vez em que houve divisão na decisão do Copom foi na reunião de janeiro. Naquela ocasião, três diretores do BC votaram por uma redução de juros de 0,50 ponto porcentual. Outros cinco diretores votaram por uma queda de apenas 0,25 ponto porcentual. A ata da reunião de hoje será divulgada às 8h30 da quinta-feira da próxima semana, dia 26. A próxima reunião do Copom será nos dias 5 e 6 de junho.