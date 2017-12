Copom decide reduzir Selic para 26% ao ano O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu reduzir a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 0,5 ponto porcentual. Com isso, a taxa, que estava em 26,5% ao ano desde fevereiro deste ano, passou para 26,0% ao ano. Segundo o texto divulgado ao final da reunião, "as projeções de inflação indicam convergência para as metas. Em razão disso, o Copom decidiu, por unanimidade, fixar a taxa Selic em 26%, sem viés." Sem a adoção de viés, a taxa fica inalterada até a próxima reunião mensal do Comitê, marcada para os dias 22 e 23 de julho. A ata da reunião encerrada hoje será divulgada no dia 26 de junho, às 8h30. Vale lembrar que essa é a primeira redução da Selic desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No início do ano, a taxa estava em 25% ao ano. Na reunião mensal do Comitê em janeiro, a Selic foi elevada em 0,5 ponto porcentual, passando para 25,5% ao ano. Em fevereiro, o aumento foi de 1 ponto porcentual e, desde então, permanecia em 26,5% ao ano.