Copom decidirá por manutenção da Selic em 16% ao ano em agosto A aposta de manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, nos atuais 16% ao ano continua sendo majoritária entre as empresas e bancos consultados semanalmente pelo Banco Central. Pela quinta semana consecutiva, os executivos e analistas ouvidos pelo BC mantiveram suas estimativas de que o Comitê de Política Monetária (Copom) manterá, agora em agosto, a meta da taxa Selic nos atuais 16% ao ano, assim como foi feito em julho. A reunião do Copom em agosto acontecerá nos dias 17 e 18. A manutenção dessa taxa por mais um mês acabou influenciado as projeções para o final do ano. De acordo com a pesquisa divulgada esta manhã, os analistas elevaram de 15,25% para 15,50% ao ano a projeção para o patamar em que a Selic deverá estar ao final de dezembro. Isso embute uma perspectiva de corte de apenas 0,5 ponto porcentual de setembro até dezembro. Para o final de 2005, as estimativas continuam apontando para o mesmo patamar: meta da taxa em 14% ao final daquele ano.