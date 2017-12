Copom: decisão não surpreendeu analistas Foi anunciada há pouco a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de elevar a Selic, a taxa básica referencial da economia. A taxa, que estava em 18,25%, passou para 19% ao ano, uma alta de 0,75 ponto porcentual. Esse aumento ficou dentro das previsões do mercado, e, segundo o próprio Copom, deve-se à necessidade de controle da inflação, que vem sofrendo pressões com as recentes turbulências nos mercados. Raras vezes houve tantas divergências entre as expectativas dos analistas em relação às decisões do Comitê. Para essa reunião, as expectativas de elevação da Selic variavam entre 0,5 a 1,5 ponto porcentual. Assim, não houve surpresas no mercado, e as reações a esse fato devem ser limitadas amanhã. Segundo Hugo Penteado, economista-chefe do ABN Amro Asset Management, que esperava uma alta de até 1 ponto porcentual, a economia brasileira já apresenta sinais de desaceleração. Além disso, o efeito de uma mudança dos juros nos índices de inflação só se dá entre seis e nove meses. Portanto, a alta de hoje só afetará mais significativamente a inflação de 2002, que está dentro dos parâmetros da meta do governo. Para ele, uma alta ainda maior traria uma desaceleração econômica excessiva. "Além do mais, controlar o câmbio através dos juros é inadequado, pois a alta do dólar deve-se à crise Argentina, e os efeitos de uma mudança nos juros só surgem no longo prazo." Para o economista do BBV, Luís Afonso Lima, que acertou na sua previsão, outro problema em usar os juros para administrar o câmbio são os efeitos indesejáveis sobre a economia real, especialmente o crescimento da dívida pública e a recessão. Ele considera ainda que a elevação da Selic considerou o controle preventivo da inflação, especialmente nos itens alimentos e preços administrados. "Ainda não foi sentido o efeito da alta do dólar nos índices de preços ao consumidor, e a decisão de hoje serve para prevenir que a inflação saia da meta." Efeitos da crise argentina no câmbio não pesaram O estrategista-chefe do HSBC Investment Bank, Dawber Gontijo, que previa uma alta de 0,5 ponto porcentual, destaca que as decisões da equipe econômica estão extremamente dependentes do cenário de curtíssimo prazo. Há um temor generalizado entre os investidores de que no médio prazo a situação da Argentina acabe em forte ruptura - desvalorização e moratória -, com conseqüências catastróficas para o país. Mas, segundo ele, caso a situação da Argentina realmente chegue a um colapso - desvalorização e moratória -, o Copom convocaria uma reunião extraordinária. No momento, não seria de se esperar nada além de uma alta que desse conta das pressões inflacionárias. Mas também é crescente a percepção de que o Brasil tem cada vez mais chances de sair sem muitos danos do episódio, especialmente depois da declaração de hoje do presidente Fernando Henrique Cardoso de que, se necessário, o Brasil recorrerá ao Fundo Monetário Internacional (FMI), e tomará medidas para evitar a contaminação pela crise no país vizinho, como um ajuste fiscal suplementar. De qualquer forma, não se esperava que o Copom fosse repetir a postura intervencionista adotada na última reunião, quando decidiu forçar uma queda nas cotações do dólar. Para tanto, promoveu uma elevação nos juros acima do esperado e passou a vender títulos cambiais e moeda no mercado. A estratégia não surtiu o efeito desejado, provando que a desvalorização cambial dos últimos meses não era meramente especulativa. Entre os analistas, a hipótese de uma atitude mais agressiva do Copom estava descartada.