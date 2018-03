Copom define viés de alta pela primeira vez Esta é a primeira vez que o Comitê de Política Monetária (Copom) utiliza o viés de alta em suas decisões de política monetária desde a criação do comitê, em junho de 1996. Até então, o Banco Central somente havia anunciado o viés de baixa nas reuniões - o último ocorreu em agosto do ano passado. Ocorreram aumentos de juros fora dos encontros do Copom previstos, mas por meio de reuniões extraordinárias. Surpreso com a decisão, o mercado tenta agora desvendar quais eventos podem levar a autoridade monetária a elevar ou manter a taxa básica dos juros inalteradas. "Na área da inflação, destacaria como principal evento a divulgação do IPCA-15 no próximo dia 25, que pode confirmar ou não essa desaceleração da inflação. Mas creio que o mais importante seja mesmo a guerra e seus efeitos sobre indicadores como o preço do petróleo", avalia o economista chefe do ABN Amro, Mário Mesquita. No mercado, analistas também questionam a explicitação direta sobre a "velocidade da inflação" na justificativa da decisão. "Se há alguma dúvida sobre o comportamento da inflação, o certo seria então aumentar os juros", critica o economista chefe de um grande banco doméstico. Como não poderia deixar de ser, a decisão inédita, e inesperada, gerou controvérsias. Há quem acredite, por exemplo, que a real intenção do BC tenha sido corrigir a inclinação das curvas de juros mais longas, ou seja, "subir os juros sem subí-los". "As curvas de 6 meses e um ano estavam com tendência de ficarem negativas, sem prêmio, o que significa em tese alguma expansão do crédito", explica a economista de um grande banco também doméstico. "De qualquer forma, dá a impressão de que o BC está vendo algo que não estamos vendo", diz a economista. O economista chefe do Banco ING, Marcelo Salomon, pondera essas críticas ao Copom. "É um ponto a mais para se respaldar de um possível efeito muito negativo da guerra, que começou com o aumento do superávit fiscal, a política monetária mais apertada e o saque dos recursos do Fundo. Afinal o mercado não espera uma guerra rápida, em questão de semanas?", questiona Salomon.