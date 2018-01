Copom deve decidir por manutenção da Selic, revela BC O Comitê de Política Monetária (Copom) reúne-se nesta semana para reavaliar a Selic, a taxa básica de juros da economia, que está em 16% ao ano. A pesquisa semanal do Banco Central junto às instituições financeiras revelou que não se espera nenhuma atitude ousada do Comitê. Ou seja, os analistas continuam apostando que o Copom manterá a taxa no patamar atual. As perspectivas para o próximo mês também não são diferentes. Mais uma vez, as instituições consultadas pelo BC indicaram que acreditam que o Copom não deverá alterar, em agosto, a taxa Selic. Também não houve mudança nas perspectivas para o final do ano. As instituições esperam que a Selic fechará 2004 em 15,25% ao ano, o que embute um corte de apenas 0,75 ponto porcentual da taxa para os próximos meses. Para 2005, a projeção média das instituições consultadas pelo BC sofreu uma pequena elevação. Até semana passada, os cálculos indicavam que a Selic deveria fechar o ano de 2005 em 13,75% ao ano. Agora, a projeção é de uma taxa de 14% ao ano.