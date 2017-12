Copom deve frear entusiasmo na bolsa, diz Financial Times A edição online do jornal Financial Times afirma que o Banco Central brasileiro surpreendeu os mercados financeiros ao manter a taxa Selic inalterada em 16,5%. O diário financeiro observa que a manutençào da Selic ocorre após reduções consecutivas dos juros desde junho passado que totalizaram 10 pontos percentuais. Segundo o FT, a decisão "certamente irá hoje atrapalhar o ambiente de entusiasmo que tem dominado a bolsa de valores do Brasil nas semanas recentes". O jornal observou que embora a perspectiva da inflação continue benigna, economistas afirmaram que um aumento nos preços ao consumidor no início deste ano poderia ter levado o BC a adotar uma posição mais conservadora".