Copom deve manter taxa básica de juros, prevêem analistas O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne entre esta terça e quarta-feira para deliberar sobre o nível dos juros básicos. A taxa Selic fixada pelo Copom, atualmente de 26,5%, serve de referência para remunerar os títulos do governo. A expectativa da maior parte dos analistas econômicos é de que os juros sejam mantidos como estão. Se o forte recuo do dólar nas últimas semanas é uma notícia positiva e deve aliviar as pressões sobre os preços, os índices divulgados nas últimas semanas ainda mostram uma inflação elevada e em queda muito lenta. Nesse cenário, o mais provável é que a instituição decida por não mexer nos juros, mas retire o chamado ?viés de alta?, o instrumento que permite ao Banco Central elevar os juros entre duas reuniões mensais do Copom.