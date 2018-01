Copom discute hoje juros O Copom vai se reunir hoje e amanhã para definir o nível de juros da taxa Selic até sua próxima reunião, em junho. O consenso de mercado é que o governo mantenha a taxa em 18,5% ao ano, sem alterar o viés neutro, definido no último encontro. Teoricamente a taxa Selic está atrelada às condições internas somente, especialmente ao comportamento da inflação. Mas na última reunião do Copom, ficou claro que a instabilidade internacional está pesando nas definições desta taxa. A questão é que as perdas das Bolsas norte-americanas e a alta dos juros nos Estados Unidos estimulam o investidor estrangeiro a deixar o Brasil. Parte desta saída vai cobrir prejuízos com as quedas das ações. E parte vai para aplicar nos títulos norte-americanos, que estão mais rentáveis. Dólar mais caro pressiona inflação Isso gera um fluxo de saída - concreta e potencial - de dólares do Brasil, o que puxa a cotação da moeda norte-americana. E se o dólar fica caro, há pressão sobre os preços. Os produtos importados sobem, e também os produtos que têm seu parâmetro de preço no mercado internacional. É daí que se justifica a inflação estar controlada, com claros sinais de queda, e o Copom insistir em manter os juros elevados. É o medo de que no futuro a inflação seja pressionada para cima novamente. E aí, se for necessário subir a taxa de juro básica, o estrago será maior. Pega mal para o governo uma gangorra de sobe e desce. Uma continuidade de política sempre passa a imagem de que a nau tem rumo certo. Acompanhe o movimento da taxa Selic A tabela abaixo mostra esta preocupação do governo. Desde que a âncora cambial caiu, em janeiro do ano passado, os juros passaram a ser o centro das atenções. Em março do ano passado, a taxa Selic era de 45% ao ano, num momento que o dólar estava muito salgado - a cotação era da ordem de R$ 2,00 no dia. A taxa foi depois recuando gradualmente, sendo que a última redução foi em março último. Data Taxa anual 05/03/99 45,00 25/03/99 42,00 06/04/99 39,50 15/04/99 34,00 29/04/99 32,00 10/05/99 29,50 13/05/99 27,00 20/05/99 23,50 09/06/99 22,00 24/06/99 21,00 29/07/99 19,50 23/09/99 19,00 29/03/00 18,50 Agência Estado