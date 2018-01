Copom eleva juro básico a 25,5% O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu elevar a taxa Selic, o juro básico da economia, de 25% ao ano para 25,5%, sem viés. A decisão foi tomada, segundo a nota do Copom, para reduzir as expectativas quanto à inflação futura. A decisão, diz a nota, foi unânime. Eis a íntegra da nota: Os indicadores de inflação mostram sinais de queda. No entanto, o Copom julgou que a convergência das expectativas de inflação para a trajetória das metas recomenda uma elevação da taxa Selic para 25,5%, sem viés. A decisão foi unânime. A próxima reunião acontece nos dias 18 e 19 de fevereiro. A ata desta reunião será divulgada na quarta-feira da semana que vem.