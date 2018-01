Copom eleva juros em mais 0,5 ponto porcentual para 19,25% O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu hoje elevar a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto porcentual. Com isso, a Selic, que estava em 18,75% ao ano, passou para 19,25% ao ano. Trata-se da 7ª alta consecutiva dos juros. O Comitê decidiu ainda não colocar viés na taxa, o que significa que os juros permanecerão neste patamar até a próxima reunião, marcada para os dias 19 e 20 de abril. Os integrantes do Comitê decidiram pela elevação dos juros de forma unânime. O comunicado apresentado pelo BC é exatamente o mesmo desde a reunião de novembro: "Dando prosseguimento ao processo de ajuste da taxa de juros básico iniciado em setembro de 2004, o Copom decidiu por unanimidade elevar a Selic para 19,25%, sem viés". A ata desta reunião do Copom será divulgada no dia 24 de março, às 8h30. Com a decisão de hoje, a taxa Selic passa a ser a mais alta desde setembro de 2003, quando estava em 20% ao ano. Desde outubro, o Copom tem tomado decisões unânimes. Em setembro do ano passado, no entanto, houve divisão entre os integrantes do Comitê. Naquele mês, o placar do Copom foi 5 x 3, quando começou o processo de aperto monetário. Naquela ocasião, a Selic subiu de 16% para 16,25% ao ano. Cinco votaram em favor da taxa de 16,25% e os outros três defenderam alta para 16,50% ao ano. Evolução da Taxa Selic (% ao ano) no governo Lula Janeiro 2003 25,50 Fevereiro 26,50 Março 26,50 Abril 26,50 Maio 26,50 Junho 26 Julho 24,5 Agosto 22 Setembro 20 Outubro 19,00 Novembro 17,50 Dezembro 16,50 Janeiro 2004 16,50 Fevereiro 16,50 Março 16,25 Abril 16 Maio 16 Junho 16 Julho 16 Agosto 16 Setembro 16,25 Outubro 16,75 Novembro 17,25 Dezembro 17,75 Janeiro 2005 18,25 Fevereiro 18,75 Março 19,25