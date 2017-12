Copom eleva juros para 17,25% ao ano O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu hoje, em sua reunião mensal, elevar a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 0,5 ponto porcentual. Com isso, os juros, que estavam em 16,75% ao ano desde a reunião do mês passado, subiram para 17,25% ao ano - nível mais alto desde novembro de 2003. A decisão não inclui viés, o que significa que a taxa será reavaliada apenas na próxima reunião do Comitê, marcada para os dias 14 e 15 de dezembro. "Dando prosseguimento ao processo de ajuste da taxa de juros básica iniciada na reunião de setembro, o Copom decidiu por unanimidade elevar a taxa Selic para 17,25%, sem viés", destaca a nota divulgada ao final da reunião. A ata da reunião de hoje será divulgada no dia 25 de novembro, próxima quinta-feira. Evolução da Taxa Selic (% ao ano) no governo Lula Janeiro 2003 25,50 Fevereiro 26,50 Março 26,50 Abril 26,50 Maio 26,50 Junho 26 Julho 24,5 Agosto 22 Setembro 20 Outubro 19,00 Novembro 17,50 Dezembro 16,50 Janeiro 2004 16,50 Fevereiro 16,50 Março 16,25 Abril 16 Maio 16 Junho 16 Julho 16 Agosto 16 Setembro 16,25 Outubro 16,75 Novembro 17,25