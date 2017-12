Copom eleva juros para 19,75% ao ano; é a 9ª alta consecutiva O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu hoje, em sua reunião mensal, elevar a Selic, a taxa básica de juros da economia, para 19,75% ao ano. Isso significa um aumento de 0,25 ponto porcentual. Com este aumento, a Selic acumula uma alta de 3,5 pontos porcentuais desde setembro do ano passado, quando o Comitê iniciou o processo de elevação dos juros. Trata-se, portanto da 9ª alta consecutiva. Neste patamar de 19,75% ao ano, a Selic está no maio nível desde 17 de setembro de 2003, quando o juro foi reduzido de 22% para 20%. A decisão do Copom foi tomada de forma unânime. Além da alta dos juros, o Comitê decidiu não colocar viés na taxa, o que significa que os juros ficarão neste patamar até a próxima reunião do Copom marcada para os dias 14 e 15 de junho. Ao divulgar a decisão, o Copom repetiu o comunicado que vem sendo utilizado desde a reunião de novembro de 2004: "Dando prosseguimento ao processo de ajuste da taxa de juros básica, iniciado na reunião de setembro de 2004, o Copom decidiu por unanimidade elevar a taxa Selic para 19,75%, sem viés". A ata da reunião de hoje será divulgada no próximo dia 27, sexta-feira, às 8h30.