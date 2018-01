Copom eleva projeção de inflação para 2003 O aumento dos índices de inflação apurados no último trimestre de 2002 levaram o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) a elevar sua projeção para a inflação de 2003. "A inflação projetada para 2003 pelo Copom também foi revista para cima, em função dos efeitos, via inércia, da inflação elevada ocorrida no último trimestre de 2002, da deterioração das expectativas de inflação e dos impactos da depreciação cambial ocorrida em 2002 sobre os preços administrados", afirmam os diretores do BC na ata da última reunião do Copom, divulgada nesta quinta-feira. O comitê não divulgou, entretanto, qual a sua nova projeção para a inflação em 2003. O dado só deverá ser conhecido na próxima segunda-feira, quando será divulgado o último relatório de inflação do BC de 2002. Apesar desse aumento, os diretores do BC ressaltam na ata da reunião do Copom, que também está sendo considerado um cenário alternativo, onde as expectativas de inflação para 2003 e a taxa de câmbio, registraram um recuou mais rápido do que o que está sendo observado. "Esse cenário baseia-se na recuperação da confiança na economia brasileira, mas também no fato de a inflação no último trimestre de 2002 apresentar um forte componente temporário", justificam os diretores. Esse componente temporário engloba, de acordo com a análise do Copom, a entressafra agrícola, a alta do preço internacional de algumas commodities e as remarcações preventivas de preços, que não deverão pressionar a inflação nos próximos meses. "Há indicadores, ainda incipientes, como os índices quadrissemanais da Fipe e coletas de preços de alimentos, que mostram redução da velocidade dos reajustes nas primeiras semanas de dezembro", explicam os diretores. "Além disso, baseado na média histórica do repasse cambial no Brasil, e tendo em vista a magnitude da inflação em outubro e novembro, não haveria repasse cambial repressado", argumentam os diretores do BC nas explicações apresentada na ata sobre o cenário alternativo utilizado pelo Copom. A manutenção da taxa Selic em 22% ao ano levaria a inflação a superar o teto de 6,5% da meta estabelecida pelo governo para 2003, segundo ata do Copom. "A manutenção da taxa de juros em 22% ao ano e da taxa de câmbio próxima ao patamar que prevalecia na véspera da reunião do Copom (R$ 3,55) aponta para uma inflação significativamente acima do limite superior do intervalo de tolerância em 2003", explicam os diretores do BC na apresentação dos exercícios de simulação que foram feitos durante a reunião do Copom na semana passada.