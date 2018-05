Copom eleva Selic para 8,5% ao ano, na 3ª alta seguida O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) elevou em 0,5 ponto porcentual a taxa básica de juros no País, a Selic, para 8,5% ao ano, na noite desta quarta-feira, 10. Nesse patamar, a taxa referencial brasileira retoma o nível de maio do ano passado.