Copom exagera no conservadorismo, diz Sobeet O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) exagerou no conservadorismo ao manter os juros básicos em 18,5% ao ano. A avaliação é do presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais (Sobeet), Antônio Correia de Lacerda, que mantém, no entanto, sua previsão de que os juros fecharão 2002 em um patamar entre 17% e 17,5% ao ano. "Na reunião passada, a postura já havia sido conservadora ao reduzir em 0,25 ponto porcentual. O normal seria que esta queda se repetisse", disse. Para ele, não há nenhum argumento, especialmente o da administração da inflação, para que a atual política de manutenção dos juros permaneça. "Os fatores de elevação são de choque de oferta, como petróleo e energia. Não tem nenhuma relação com escalada de consumo e, por isso, o argumento da inflação não é sustentável", afirmou. Ao manter os juros no patamar atual, Lacerda lembra que o governo federal encarece ainda mais os créditos de investimentos das empresas e de consumo da população, o que resulta em inibição de contratações de trabalhadores e expansão de mercado e, por necessidade, de empresas. Agrava ainda mais o quadro a perspectiva de que o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) terá suas alíquotas ampliadas, conforme anunciou o ministro da Fazenda, Pedro Malan, para compensar o atraso nas votações pelo Congresso da prorrogação da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF). "O crédito ficará mais caro e isso confirma nossa expectativa de que o crescimento econômico deste ano será muito baixo, em torno de 2% do Produto Interno Bruto (PIB)", sustenta. Segundo ele, o governo federal se tornou refém de sua própria "inércia". "O raio de ação é limitado porque temos vulnerabilidade externa e disputa de crédito para financiamento das contas públicas. O risco de corrida por ativos em dólar obriga o governo a conceder um alto prêmio de remuneração para quem mantém reais", explica.