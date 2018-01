Copom inicia hoje 4ª reunião do ano para ajustar juros O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central inicia hoje, por volta das 16 horas, a reunião deste mês para avaliar a condução das diretrizes de política monetária. Durante a reunião, o Copom poderá definir possível alteração na taxa básica de juros, que serve de parâmetro para os financiamentos diários com lastro em títulos federais, apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Por isso, também é chamada de taxa Selic. Na primeira fase da reunião, que irá até amanhã, o presidente e diretores do Banco Central, que compõem o colegiado do Copom, assistem a exposições técnicas dos chefes de departamento e do gerente-executivo de Relacionamento com Investidores. São análises da conjuntura interna, principalmente quanto ao comportamento da inflação, finanças públicas, balanço de pagamentos, reservas, mercado de câmbio e agregados monetários. A decisão sobre a taxa básica de juros só será anunciada no início da noite de amanhã, depois da segunda fase da reunião do Copom, que deve começar também por volta das 16 horas. Dela participam apenas a diretoria do BC, com direito a voto, e o chefe do Departamento de Estudos e Pesquisas (Depep), sem voto. A expectativa dos analistas é de que o Copom mantenha a taxa atual, de 19,25% ao ano, apesar da resistência inflacionária em alguns segmentos do mercado. De acordo com o Boletim Focus, divulgado ontem pelo BC, o mercado financeiro acredita, porém, que os preços perderão resistência ao longo do ano, de modo a possibilitar redução gradativa da taxa Selic até o nível de 17,50% em dezembro. As informações são da Radiobrás.