Copom mantém a Selic em 19,75%, sem viés O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central acaba de informar que decidiu hoje manter inalterada a taxa Selic em 19,75%, sem viés. "Avaliando as perspectivas para a trajetória da inflação, o Copom decidiu, por unanimidade, manter a taxa Selic em 19,75%, sem viés", informou o comunicado divulgado há pouco. Com a decisão, o Copom encerra um ciclo de aperto monetário que durou nove meses e elevou a taxa Selic em 3,75 ponto percentual. A alta de taxa de juros foi iniciada em setembro de 2004, com um ajuste na Selic de 0,25 ponto percentual. O juro, naquele momento, estava em 16% - taxa estabelecida em abril de 2004, quando aconteceu a última redução da Selic, de 0,25 ponto percentual. A ata da reunião será divulgada no próximo dia 23 de junho (quinta-feira), às 8h30. A próxima reunião do Copom acontecerá nos dias 19 e 20 de julho.