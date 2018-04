Copom mantém juro mas surpreende com viés Depois de surpreender os investidores reduzindo a Selic, a taxa básica de juros da economia, em julho - de 18,5% ao ano para 18% ao ano -, o Comitê de Política Monetária (Copom), encerrado há pouco, decidiu ser mais cauteloso e manteve a taxa no atual patamar. A manutenção, decidida por unanimidade, era esperada pela maioria dos analistas. Porém, o Banco Central (BC) não correspondeu plenamente às expectativas, pois grande parte das apostas era na manutenção do viés neutro, o que não aconteceu. Volta o viés de baixa, que permite um corte dos juros antes da próxima reunião, que será realizada nos dias 17 e 18 de setembro. Ou seja, antes dessa data, a Selic pode ficar abaixo de 18% ao ano. A questão, agora, é quando, e se, o BC vai utilizar o viés e cortar a Selic. Nas duas últimas vezes em que anunciou este instrumento (em junho deste ano e em junho de 2001), o Banco Central não conseguiu cortar os juros antes da reunião seguinte do Copom. Nas duas ocasiões, a reação dos investidores à colocação de viés de baixa não foi boa. Vale lembrar, porém, que diferente das duas vezes anteriores em que o BC não conseguiu usar o viés, agora existe um fator concreto previsto para o curto prazo que, eventualmente, poderá justificar uma melhora de cenário suficiente para o BC cortar a Selic. Esse fator seria a reabertura de linhas externas, principal objetivo da viagem de Armínio Fraga e Pedro Malan ao exterior. Caso isso aconteça, a expectativa é de queda nas cotações do dólar e juros. Às 15h10, o dólar está cotado a R$ 3,0790 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,68% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 2,33%. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 21,700% ao ano, frente a 21,750% ao ano, negociados ontem. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta alta de 1,08% e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - apresenta alta de 2,29%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, está em alta de 0,74%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.