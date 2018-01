Copom mantem juros em 19,75% ao ano Os integrantes do Comitê de Política Monetária (Copom) decidiram de forma unânime manter a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 19,75% ao ano. Em seu comunicado, o Banco Central (BC) afirma que a decisão teve por base a avaliação "das perspectivas para a trajetória da inflação". A ata da reunião será divulgada na quinta-feira da próxima semana, dia 28. A decisão, que é resultado da reunião mensal do Comitê, não decidiu pela colocação de viés, o que significa que a taxa ficará neste patamar até a reunião do próximo mês, marcada para os dias 16 e 17 de agosto. O juro básico está neste patamar desde maio, quando houve o último aumento da Selic, que vinha sendo elevada desde setembro de 2004.