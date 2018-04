Copom mantém Selic e mercados podem reagir O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 18,50% ao ano, sem a colocação de viés. Isso significa que até a próxima reunião do Comitê, nos dias 21 e 22 de maio, a Selic ficará neste patamar. A ata desta reunião será divulgada na próxima quinta-feira. Segundo apurou o jornalista Gustavo Freire, o comunicado divulgado ao final da reunião diz que "A convergência mais lenta da inflação às suas metas, associada ao efeito secundário dos choques dos preços administrados, levaram o Copom a manter a Selic em 18,50%, sem viés". Amanhã, os mercados podem apresentar alguma reação negativa, dado que parte dos analistas apostava em redução da Selic. Nos negócios entre investidores, as taxas também sinalizavam a expectativa de redução dos juros. Hoje, no encerramento dos negócios, os contratos de DI futuro com vencimento em maio negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam juros de 18,280% ao ano. O estrategista-chefe da HSBC Investment Bank, Dawber Gontijo, era um dos analistas que esperava pela manutenção da taxa, mas afirmou que o corte não seria uma surpresa. "Levando-se em conta que a política monetária é definida pelo cumprimento da meta de inflação e diante da perspectiva de que os índices podem ficar pressionados, uma postura mais conservadora por parte do Banco Central é totalmente justificável", afirma. Já o diretor de fundos do BNL Asset Management, Claudio Lellis, era um dos analistas que esperava pela redução da Selic. A aposta do executivo era de um corte de 0,25 ponto porcentual. "Dentro da atual política de redução gradual das taxas de juros e com a melhora das contas externas do País, a redução da taxa era uma possibilidade muito forte", afirma. Queda dos juros depende de queda da inflação A política monetária do governo é definida pelo cumprimento das metas de inflação. Neste ano, a meta é de 3,5% - com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como referência para a meta de inflação, registrou uma alta de 0,60% em março, acumulando uma alta de 1,49% no ano. Analistas destacam que a inflação não vem caindo conforme era esperado no início deste ano. Apesar do recuo das cotações do dólar, o que diminui a pressão de alta sobre os índices de inflação, os preços administrados continuam pressionando para cima os índices. Hoje, no final dos negócios, foi divulgada a segunda prévia do Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M). O resultado ficou em 0,45%, acima da expectativa dos analistas - um número entre 0,15% e 0,40%. Amanhã é a vez da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulgar o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), referente à segunda quadrissemana do mês.