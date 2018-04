Copom mantém Selic inalterada em 18,5% O Comitê de Política Monetária (Copom) optou hoje pelo conservadorismo e decidiu manter os juros básicos em 18,5% ao ano, interrompendo a trajetória de queda iniciada em fevereiro. Na breve nota divulgada após a reunião, a instituição informou que "a convergência mais lenta da inflação às suas metas, associada ao efeito secundário dos choques dos preços administrados, levou o Copom a manter a Selic em 18,5%, sem viés". Os analistas estavam bastante divididos quanto à decisão mas as projeções de juros no mercado futuro vinham indicando uma aposta, ainda que não muito firme, de que haveria um corte de 0,25 ponto porcentual dos juros. Com isso, as taxas dos contratos futuros de DI devem ser corrigidas para cima amanhã. A atitude conservadora do Copom parece se dever à manutenção dos índices de preços em níveis elevados e às pressões sobre a inflação provocada pelo reajuste dos combustíveis, em conseqüência da alta do petróleo. Em março, por exemplo, o IPCA acumulado em 12 meses atingiu 7,75%, bem acima da meta deste ano, definida em 3,5%, com intervalo de tolerância de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. Além disso, as expectativas do mercado para o IPCA em 2002 aumentaram significativamente neste ano, pulando de 4,81% no início de janeiro para 5,32% na semana passada, um número muito próximo ao teto da meta, de 5,5%. O risco de que a inflação supere o alvo neste ano, a exemplo do que ocorreu no ano passado, também contribuiu para a cautela do BC. Para alguns analistas, a credibilidade da autoridade monetária pode ser arranhada se a meta não for cumprida pelo segundo ano seguido. Mudança A maior parte dos analistas que acreditava num corte da Selic baseava sua aposta na flexibilização do sistema de metas inflacionárias que o BC promovera a partir da ata reunião de fevereiro. Nesse documento, a instituição indicou que não tentaria fazer a inflação convergir para o centro da meta no ano em curso, mas num período de 18 a 24 meses. Além disso, informou que não iria combater os efeitos diretos de choques de oferta - que ocorrem independementemente do nível de consumo, como o recente reajuste dos combustíveis - sobre a inflação, lutando apenas contra os efeitos secundários desses aumentos, ou seja, a propagação para outros preços da economia. O reajuste dos combustíveis, causado pela alta do petróleo, é um típico choque de oferta. Como o Copom mencionou explicitamente os "efeitos secundários dos choques dos preços administrados", tudo indica que o BC entende que existe o risco de que a alta da gasolina, por exemplo, contamine outros outros preços. Isso vai ficar mais claro quando for divulgada a ata dessa reunião, o que vai ocorrer na quinta-feira da semana que vem. O Copom volta a se encontrar, para definir sobre o nível dos juros básicos, nos dias 21 e 22 de maio.