Copom mantém taxa de juros em 16,5% ao ano O Comitê de Política Monetária (Copom), em sua primeira reunião mensal de 2004, decidiu manter a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 16,5 ponto porcentual. O Comitê decidiu não colocar viés na taxa de juros, o que significa que a Selic ficará neste patamar até a próxima reunião do Comitê, marcada para os dias 17 e 18 de fevereiro de 2004. A decisão foi tomada por oito votos a favor e um contra. Nenhum dos 48 analistas consultados pela Agência Estado apostava nesta decisão. Ao final da reunião, o Comitê divulgou em nota que "diante das incertezas associadas ao mecanismo de transmissão da política monetária e considerando que os efeitos do corte de 10 pontos porcentuais na taxa Selic nos últimos meses ainda não se refletiram integralmente na economia, o Copom resolveu interromper temporariamente o processo de flexibilização da política monetária com o intuito de preservar as conquistas recentes no combate à inflação e no processo de retomada da atividade econômica". Em junho de 2003, a taxa Selic estava em 26,5% ao ano e foi reduzida para 26% na reunião daquele mês. Na reunião de julho, a redução da Selic foi maior, de 1,5 ponto porcentual, para 24,5% ao ano. Em agosto, passou para 22% ao ano. No mês seguinte, em setembro, o Comitê decidiu por um corte de 2 pontos porcentuais e a Selic foi para 20% ao ano. Em outubro, o Comitê promoveu mais uma redução de juros de 1 ponto porcentual, para 19% ao ano. Em novembro, a queda foi de 1,5 ponto porcentual e a Selic passou para 17,5% ao ano. Com a redução de dezembro, de 1 ponto porcentual, a Selic acumulou queda de 10 pontos porcentuais, conforme indica a nota do BC. O Banco Central divulgará a ata da reunião encerrada hoje no próximo dia 29 de janeiro. Maioria dos analistas esperava corte de 0,5 A maioria absoluta dos analistas consultados pela reportagem da Agência Estado ontem esperava cautela da autoridade monetária nesta primeira reunião de 2004. Das 48 instituições consultadas, 44 apostavam em um corte de 0,5 ponto porcentual. Dois bancos e uma consultoria previam uma redução de 0,75 ponto porcentual, e um único banco, o Credit Suisse First Boston, projetava um corte mais arrojado, de 1 ponto porcentual. Os argumentos básicos dos que defendiam corte de 0,5 ponto eram de dois tipos. O primeiro é o de que a trajetória da inflação, a partir dos índices divulgados recentemente, aponta alguma preocupação no curto prazo. Neste sentido, o próprio Banco Central sinalizou com "parcimônia" na condução da política monetária, tanto na ata relativa à reunião de dezembro quanto no último relatório de inflação. O segundo argumento era o da aceleração do nível de atividade, com um possível risco de reajuste de preços com impacto sobre a inflação. A maioria dos analistas acredita que o BC quer avaliar melhor o impacto do afrouxamento monetário na atividade econômica, ao longo deste primeiro trimestre. Argumentos divergentes No diminuto grupo dos que têm posição divergente, o JP Morgan apostava em 0,75 ponto porcentual, mas com um pé no corte de 0,5 ponto porcentual. "Não vou fazer disso um cavalo de batalha", disse o economista Fábio Akira. Para ele, a apreciação do real ocorrida entre a reunião do Copom de dezembro e a desta semana era um argumento para uma redução maior. Já a LCA apostava em um corte de 0,75 ponto porcentual com um pé numa redução maior. O economista Ricardo Denadai justificou um corte de 0,75 ponto porcentual em função do cenário externo extremamente positivo. "Apesar do discurso moderado do BC, as condições são muito favoráveis", disse, destacando que o risco País ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento do país - encolheu e o fluxo externo vem se mantendo alto. Isolado entre os pesquisados, o economista-chefe do CSFB, Rodrigo Azevedo, justificava um corte de 1 ponto porcentual por dois fatores: a apreciação do real e a queda forte do risco País. Ele ponderou que, do ponto de vista do BC, o comportamento da moeda é um fator determinante para o comportamento da inflação.