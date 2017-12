Copom mantém taxa de juros inalterada e retira viés de alta O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), após a sua reunião deste mês, decidiu por unanimidade manter inalterada a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, em 26,5%. O viés de alta foi retirado. O Copom divulgou o seguinte comunicado: "Apesar de se verificar resistência a uma queda mais acentuada dos índices mensais de inflação, melhoraram as perspectivas de inflação desde a última reunião. Diante disso, o Copom decidiu manter por unanimidade a taxa Selic em 26,5% sem viés". O viés de alta permite que o Copom aumente os juros a qualquer momento. Como o viés foi retirado, a taxa Selic agora só poderá ser alterada na próxima reunião mensal do Comitê, que será em 20 e 21 de maio. A ata da reunião encerrada hoje será divulgada às 8h30 do dia 2 de maio, sexta-feira da próxima semana.