Copom mantém taxa Selic em 8,75% ao ano O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu hoje manter, por unanimidade, a Selic (a taxa básica de juros da economia) em 8,75% ao ano, sem viés. No comunicado divulgado, o Comitê registrou que, "tendo em vista as perspectivas para a inflação em relação à trajetória de metas, o Copom decidiu manter a taxa Selic em 8,75% a.a., sem viés, por unanimidade."