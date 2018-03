Copom mantém taxa Selic em 8,75% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu hoje manter a taxa Selic em 8,75% ao ano, nível em que se encontra desde a reunião de 22 de julho deste ano. A decisão dos membros do Copom foi unânime. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e no início de 2009 estava em 12,75% ao ano.

A trajetória da taxa Selic no governo Lula

Na reunião do Copom de março deste ano havia caído para 11,25%, no final de abril para 10,25%, em junho para 9,25% e finalmente em julho o último corte no período recente, para 8,75% ao ano.

A decisão de manter o juro básico em 8,75% no último encontro sobre política monetária deste ano já era amplamente prevista pelo mercado financeiro e economistas.

Levantamento realizado pela Agência Estado com 60 instituições mostrou que havia unanimidade em torno desta estimativa e que a grande dúvida, representada por uma série de previsões divergentes, está relacionada ao futuro da Selic em 2010, quando a atividade econômica aquecida no País tende a obrigar a autoridade monetária a retomar o processo de elevação nos juros como medida preventiva para evitar riscos ao cumprimento da meta de inflação, especialmente de 2011.

Conforme as expectativas coletadas com as mesmas casas consultadas, a taxa básica deverá fechar 2010 em até 12,75% ao ano, o que representaria um acréscimo de 4 pontos porcentuais em relação ao nível atual.