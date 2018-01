Copom não deve elevar a Selic, diz economista Pela última ata do Comitê de Política Monetária (Copom), o Banco Central deve optar, na reunião da próxima semana, pela manutenção da taxa básica de juros (Selic) nos atuais 19,25%. Essa é a opinião do economista José Júlio Senna, sócio-diretor da MCM Consultores Associados. "A última ata indica que o BC entende que a demanda e a oferta estão crescendo mais ou menos em linha. Isso é compatível com a estabilidade da inflação", disse, complementando que o BC já fez um "longo período de aperto monetário". Sobre o aperto iniciado pelo BC em outubro passado, quando a trajetória de alta da Selic começou, Senna apontou que agora ele começará a surtir seus efeitos. A desaceleração sentida na economia até então, segundo ele, não é efeito da política monetária. "A desaceleração não é um fenômeno monetário. Tem mais a ver com a falta de graxa nas engrenagens produtivas do País", afirmou, em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. Esse efeito, apontou Senna, começou já no início de 2004. PIB Tanto é assim que a estimativa dele é de que o PIB industrial registre zero de crescimento no último trimestre. Se o setor público contribuir um pouquinho e o de serviços também, a expectativa é de que o produto, como um todo, registre de 0,3% a 0,4% de crescimento. Nos três últimos meses de 2004 o PIB registrou alta de 0,4%. Desaceleração Levando-se em conta esses dados e se as engrenagens da indústria continuarem assim, Senna calcula que o crescimento do PIB deve ficar aquém dos 3,5% esperados e, sim, em cerca de 1,8%. "É uma desaceleração significativa e sugestiva de que o problema está do lado da capacidade produtiva do País, que chegou nos seus limites." Esses resultados, apontou o economista, têm a ver com o pouco investimento que se fez no passado, "não sendo de responsabilidade da política do atual governo". Desaquecimento A queda das bolsas pelo mundo ontem, em função das perspectivas de desaquecimento global, foi considerada "um exagero" por Senna. "Não existe uma ameaça concreta (ao mercado mundial). Não me parece que a economia mundial deixará de crescer algo em torno de 3,5% este ano. O comércio mundial continua se expandindo em um ritmo muito bom", observou. Situação interna O ritmo da economia brasileira, este sim, é motivo de preocupação, de acordo com o economista. Ele percebe uma falta de dinamismo por aqui, como mostra a pesquisa do IBGE, divulgada ontem, que aponta desaceleração no ritmo de expansão em fevereiro. E reafirma mais uma vez que não é fruto da política monetária, como muitos atribuem. O problema, disse Senna, está diretamente ligado ao crescimento dos gastos do governo. "O governo gasta muito mal e pouca coisa tem sido feita no sentido de colocar o Brasil na rota do crescimento auto-sustentável. A carga tributária é elevada, a relação dívida PIB é alta. Fico contente de ver que a sociedade está se mobilizando contra isso, mas acho muito pouco", criticou.