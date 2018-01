Copom não surpreende e Selic fica em 19% O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu manter a Selic, a taxa básica referencial de juros, em 19% ao ano, sem a adoção de viés. Isso significa que a Selic ficará estável neste patamar até a próxima reunião do Comitê, em 18 e 19 de setembro. A nota divulgada no final da reunião esclarece: "O Copom concluiu que nas atuais circunstâncias, a política monetária encontra-se adequada para assegurar a convergência da inflação à suas metas." A ata da reunião será divulgada na manhã da quinta-feira da próxima semana. A política monetária de alta das taxas de juros, retomada neste ano, na reunião de março, quando a Selic passou de 15,25% para 15,75% ao ano, tem por objetivo o cumprimento da meta de inflação. Em 2001, a meta é de 4%, com possibilidade de alta ou baixa de dois pontos porcentuais. O Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA), usado como base para a meta, está em 4,32%, no acumulado do ano até julho, e muitos analistas acreditam que pode chegar a 6,3% no final de 2001. Reação nos mercados Para o diretor da mesa de operação do ABN Amro Asset Management, Mailson Hykavei, a decisão do Copom não deve provocar nenhum tipo de reação nos mercados amanhã, já que o resultado era esperado. Segundo ele, os investidores continuarão voltados para a situação econômica na Argentina. De acordo com Noriko Yokota, gestora de renda variável do Citigroup Asset Management, qualquer fato novo na Argentina tem influência maior no Brasil neste momento. "Agora, o primeiro passo é a reestruturar da dívida argentina e tudo vai depender de como o processo será encaminhado. Se conseguisse, haveria uma melhora na credibilidade do país e um aumento da confiança dos consumidores. Haveria um aumento da arrecadação e o governo poderia criar, até mesmo, um círculo virtuoso", afirma Hykavei. Mas muitos analistas acreditam que, independentemente do acordo, o problema da Argentina passa por uma mudança na política cambial do país. A paridade do peso com o dólar acaba com a competitividade dos produtos argentinos no exterior. As empresas lucram menos, a arrecadação fiscal não cresce e as exportações não aumentam, elevando a necessidade de dólares. O consenso, de fato, é a certeza de que o Brasil será influenciado por uma ruptura na Argentina, seja com a dificuldade de reestruturação da dívida ou com uma desvalorização do peso. Segundo o chefe da mesa de câmbio do ING Barings, Alexandre Vasarhelyi, este período de instabilidade maior não deve ultrapassar um mês. "O efeito surpresa está muito reduzido e os investidores já reduziram as exposições no país vizinho", explica. Dólar sobe mesmo com alta da Selic As últimas altas de juros não têm sido suficientes para conter a escalada do dólar. Para se ter uma idéia, na reunião de maio, a Selic passou de 16,75% para 18,25% ao ano. Neste dia, o dólar oficial fechou cotado a R$ 2,4054. Um mês depois, na reunião seguinte do Copom, o dólar oficial chegou a R$ 2,5032. Ou seja, mesmo após a elevação de 1,5 ponto porcentual da taxa Selic, o dólar subiu 4,07%. Os analistas acreditam que a moeda norte-americana está em patamares muito elevados, em função das incertezas em relação à Argentina. Mesmo com o novo pacote de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao país vizinho, os investidores mantêm-se cautelosos em relação às perspectivas econômicas para a Argentina (veja mais informações no link abaixo). Segundo um diretor de banco estrangeiro, em um cenário mais favorável para a Argentina, o fluxo de dólares para o mercado interno aumentaria, a procura por hedge diminuiria e as cotações do dólar poderiam cair para R$ 2,30. "A possibilidade de privatização da Copel é outro ponto positivo neste cenário, pois podem entrar dólares se o comprador for estrangeiro", segundo ele. Em uma situação oposta, com ruptura na Argentina, o diretor afirma que a taxa Selic poderia subir para um patamar entre 23% e 25% e o dólar subiria para R$ 2,70. "Acredito que a atuação do BC nesta situação seria muito agressiva, com forte venda de dólares ao mercado financeiro. Este volume poderia checar a US$ 2 bilhões. Com isso, a moeda norte-americana voltaria para R$ 2,50", diz a fonte. Dólar vem pressionando inflação A inflação vem sendo pressionada pela alta do dólar que, no acumulado do ano, apresenta uma valorização de 29,66%. A alta do dólar é, em parte, repassada para os preços, seja por um aumento dos produtos importados ou pelo encarecimento de matéria-prima importada. O dólar em alta é resultado, principalmente, da insegurança dos investidores em relação à proporção do contágio do Brasil pela crise argentina. Os dois países são parceiros comerciais, têm economias emergentes e localizam-se na mesma região geográfica, o que deixa o Brasil muito exposto às influências da situação econômica argentina. Diante disso, os investidores estrangeiros retiram seus recursos do Brasil, diminuindo a oferta de dólares no mercado, o que pressiona as cotações. Internamente, os investidores compram moeda norte-americana com o objetivo de proteção de suas aplicações (hedge), o que também reduz o volume de dólares. A decisão da equipe econômica de elevar os juros é uma maneira de atrair investidores estrangeiros e aumentar o volume de dólares no mercado e, internamente, tornar a aplicação em juros mais rentável que o dólar.