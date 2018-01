Copom reduz juros em 0,5 ponto porcentual Na última reunião o Comitê de Política Monetária (Copom) no primeiro mandato do governo Lula, os integrantes do Comitê decidiram, por cinco votos a três, reduzir a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 0,5 ponto porcentual, como já era previsto pelos analistas. Com isso, o juro, que estava em 13,75%, foi para 13,25% ao ano. A taxa ficará neste patamar até a próxima reunião do Copom, a primeira de 2007, que acontece nos dias 23 e 24 de janeiro. As decisões sobre a taxa Selic têm como objetivo o controle da inflação, dentro do sistema de metas. Com juros mais altos, a demanda fica reprimida e a tendência é a queda dos preços. Com o controle da inflação, a tendência, portanto, é de queda dos juros. Desde setembro do ano passado, a Selic já foi reduzida em 6,5 pontos porcentuais. Foram três cortes de 0,75 ponto porcentual; oito de 0,5 e um de 0,25. A política monetária tem sido eficiente no controle da inflação. Neste ano, a meta é de 4,5%, com margem de oscilação de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. A última pesquisa Focus do Banco Central aponta que uma expectativa dos analistas de que a inflação fique em 3,15% em 2006. Ou seja, abaixo do centro da meta de inflação, mas dentro da margem de oscilação. Para 2007, a estimativa dos especialistas é de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o índice utilizado pelo governo para balizar o sistema de metas de inflação, fique em 4,1%. Mas, apesar de a inflação projetada para o ano que vem estar abaixo da meta e a Selic, em termos nominais, ser a menor da história do País, o juro real (que considera a Selic descontada da inflação projetada para os próximos 12 meses) ainda é o mais elevado do planeta. Mesmo com a redução de 0,50 ponto porcentual desta quarta - aposta majoritária do mercado -, o juro real brasileiro será de 8,7% ao ano.