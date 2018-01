Copom reduz juros para 17,5% ao ano Contrariando todas as expectativas do mercado, o Comitê de Política Monetária (Copom) acaba de reduzir a taxa de juros básica - Selic - para 17,5% ao ano com viés de baixa, indicando a intenção do Banco Central em manter a política de redução de juros. De acordo com o Luiz Fernando Figueiredo, diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), os índices de inflação em queda motivaram a decisão do Comitê. Durante a semana, vários analistas afirmavam que o Copom não reduziria os juros, em função das oscilações do mercado internacional e da elevação do custo do petróleo. A maioria das apostas sinalizava que o BC manteria os juros no patamar de 18,5% ao ano e colocaria apenas um viés de baixa, aguardando as reuniões da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a decisão do banco central norte-americano (FED) sobre os juros nos EUA. Com essa atitude o BC deixou de lado o conservadorismo e resolveu apostar na estabilidade da inflação brasileira.