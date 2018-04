Copom reduz taxa Selic para 8,75% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 0,5 ponto porcentual. A taxa passou para 8,75% ao ano. A decisão dos membros do Comitê foi unânime. Desde o atual início de afrouxamento monetário, em janeiro, o BC já cortou a Selic em cinco pontos porcentuais. Segundo o comunicado divulgado pela autoridade monetária, esse patamar de juros é consistente com o cenário de inflação controlada. O texto diz ainda que o juro contribui para assegurar convergência da inflação com a meta "ao longo do horizonte relevante" e para a recuperação não inflacionária da atividade.

Veja também:

Taxa Selic atinge nível mais baixo da história

Com queda da Selic, poupança ganha espaço dos fundos

Pesquisa da Agência Estado realizada com 62 economistas mostrava que todos eles esperavam um corte de 0,50 ponto porcentual, para 8,75% ao ano. No mercado, há quem esperasse um corte mais agressivo, de 0,75 ponto porcentual. Muitos analistas consideram, contudo, que o ciclo de redução das taxas pode ser encerrado hoje, mas não se descarta a possibilidade de haver ainda algum corte residual no curto prazo.

A taxa Selic já estava no seu nível mais baixo desde que chegou a 9,25% ao ano. Com o corte de hoje e descontada a inflação, o juro real no Brasil fica em 4,4% ao ano, o que significa que o Brasil passou de 3º para 5º lugar no ranking das maiores taxas de juros - China está em 1º, com 7,1% ao ano de juro real, seguida de Hungria (5,6%), Tailândia (5,5%) e Argentina (4,9%).

Decisão leva em conta inflação

A definição da taxa de juros pelo Banco Central leva em conta a perspectiva para a inflação. Se há tendência de alta, o BC opta por uma opção mais conservadora (leia-se manutenção ou alta de juros), a fim de reduzir o consumo e com isso a pressão de alta sobre os preços. Se o cenário é de inflação controlada, os juros tendem a cair.

Contudo, os juros que realmente serão praticados no mercado dependem, além da Selic, do comportamento dos juros futuros. Isso porque estas taxas sinalizam as perspectivas e acabam influenciando as taxas no mercado.

Nos últimos dias, os juros futuros mostram a preocupação do mercado com a inflação. Eles embutem uma perspectiva de alta dos preços e acabam influenciando as taxas atuais. O fato é que os investidores enxergam um horizonte favorável à retomada da atividade econômica, do ponto de vista global, e com ritmo ainda mais rápido no Brasil. E, junto com a perspectiva de recuperação, vêm as preocupações com a inflação.

Sete analistas consultados pelos jornalistas Lucinda Pinto, Ricardo Leopoldo e Marisa Castellani, da Agência Estado, apontam ainda outros quatro fatores que podem pressionar as taxas de juro futuro para cima no médio prazo. São eles:

1. Cenário mundial - percepção de que o mundo está vivendo um período atípico de atividade fraca, com juros reais até negativos em muitos países, e que podem ser considerados "provisórios". Na medida em que a situação rumar para a normalidade, a tendência é de os juros voltarem a subir e o mercado precifica isso antecipadamente.

2. Situação fiscal doméstica - caracterizada por forte expansão de gastos que não necessariamente serão revertidos quando a política anticíclica de combate à crise não se fizer mais necessária. Este é o caso, por exemplo, dos reajustes salariais dos servidores e da intenção já manifestada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de conceder aumento real aos aposentados a partir do ano que vem.

3. Mercado é credor em títulos prefixados - o que torna pequena a porta de saída em caso de alta dos juros nos EUA.

4. Incertezas políticas - elas são divididas em dois pontos principais: provável mudança no comando do BC, se Meirelles deixar o cargo para concorrer a algum cargo eletivo, e dúvidas sobre a política econômica - incluindo a monetária - a ser seguida pelo próximo presidente do Brasil. A precificação do risco político ainda é secundária na tendência para as taxas de juros, comparativamente aos outros fatores, dizem os analistas, mas tende a crescer à medida que o calendário avançar.