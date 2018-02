Copom reitera contribuição externa e atenção à demanda interna O Comitê de Política Monetária (Copom) reiterou que o cenário externo está contribuindo positivamente para a inflação, mas ressaltou que seguirá vigilante aos preços, devido à demanda interna robusta e aos efeitos dos cortes passados de juros, mostrou a ata da reunião de julho. No documento, publicado nesta quinta-feira, o Copom cita que "a partir de determinado ponto", a flexibilização da política monetária pedirá uma maior parcimônia. "As influências de fatores externos e internos sobre o balanço de riscos para a trajetória esperada da inflação continuaram atuando em direções opostas", afirmou a ata. Na reunião de 17 e 18 de julho, o Copom reduziu a taxa de juro em 0,50 ponto percentual, para 11,50 por cento por quatro votos, sendo que três membros optaram por 0,25 ponto. No encontro anterior, em junho, o placar foi de 5 a 2 votos. Os membros dissidentes viram que um corte de 0,25 ponto contribuiria para estender o processo de flexibilização. (Por Vanessa Stelzer e Angela Bittencourt)