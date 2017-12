Copom surpreende mercado e juros futuros devem subir amanhã A manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 16,5% ao ano, decidida hoje pelo Comitê de Política Monetária (Copom), é uma surpresa para a maioria dos analistas. As apostas se concentravam em um corte de 0,5 ponto porcentual. De acordo com a editora Lucinda Pinto, da Broadcast ? serviço de notícias para o mercado financeiro da Agência Estado ? a decisão deve provocar amanhã um movimento de alta de taxas de juros no mercado futuro. Embora os investidores estivessem menos otimistas em relação à magnitude do corte de juros, não se cogitava a possibilidade de uma interrupção no processo de redução da taxa. E essa surpresa, mesmo considerada coerente por muitos profissionais, pode mudar as expectativas para o rumo da política monetária ao longo do ano. As apostas eram de que o comitê iria, gradativamente, reduzir a taxa a cada mês. Agora, o mercado vai esperar a divulgação da próxima ata ou o pronunciamento de integrantes da equipe econômica para redefinir seus cenários.