Copom toma decisão correta no momento adequado, diz Palocci Em tom muito moderado, o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, comentou a decisão de redução da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 2,5 pontos porcentuais ? de 24,5% ao ano para 22% ao ano ? anunciada hoje pelo Comitê de Política Monetária. "Sempre confiei no Copom, que tem tomado decisões corretas no momento adequado", disse o ministro. "Temos que olhar essa decisão com base em tudo o que aconteceu este ano, pois a inflação está sendo eliminada da vida do brasileiro", sustentou. Segundo o ministro, a boa política monetária é aquela que tem como meta o combate à inflação e o Copom vai continuar avaliando este processo. "E tem acertado até agora", afirmou. O ministro disse ainda que desde junho, as avaliações do Banco Central vêm mostrando que há uma possibilidade real da retomada da redução dos juros. Por isso, o BC tem tomado as decisões de forma muito segura e muito serena.