Copom volta a reduzir os juros em 0,25 ponto O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu hoje, por unanimidade, a taxa Selic em 0,25 ponto percentual para 16%, como esperava a maioria do mercado financeiro. Essa é a menor taxa desde março de 2001. "Avaliando as perspectivas para a trajetória da inflação, o Copom decidiu por unanimidade reduzir a taxa Selic a 16% ao ano sem viés", diz a nota divulgada ao final da reunião. O Comitê também decidiu não colocar viés na taxa, o que significa que os juros permanecem neste patamar até a próxima reunião do Comitê, marcada para os dias 18 e 19 de maio em maio. A ata do Copom será divulgada na próxima quinta-feira. A redução de 0,25 ponto porcentual neste mês é a segunda em 2004. No mês passado, o corte da Selic também tinha sido de 0,25 ponto porcentual, o que levou a taxa de 16,5% para 16,25% ao ano. Nas reuniões de janeiro e fevereiro, a Selic foi mantida em 16,5% ao ano ? patamar em que estava desde a reunião de dezembro. No ano passado, a redução dos juros foi de 8,5 ponto porcentual ? de 25% no início de 2003 para 16,5% ao ano no final de dezembro.