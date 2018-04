Coréia do Norte desvaloriza drasticamente sua moeda A Coréia do Norte desvalorizou o câmbio de 2,15 wons por dólar - cotação considerada contrária aos fundamentos econômicos - para 150 wons por dólar. A medida faz parte de um pacote de reformas para reanimar a economia, disseram estrangeiros que residem no país comunista. No mercado negro, a cotação do won chegou a 200 por dólar. O governo de Pyongyang não fez um anúncio oficial, já que mantém as medidas em segredo. Entre elas, estão inclusos fortes aumentos de preços e salários. As reformas envolvem ainda alguns elementos de economia de mercado, apesar de as autoridades afirmarem que o objetivo é reforçar o planejamento central, e não debilitá-lo.