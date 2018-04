Coréia do Sul e EUA definem acordo de livre-comércio Após 10 meses de negociações, os Estados Unidos e a Coréia do Sul concluíram com sucesso um acordo de livre-comércio, informou nesta segunda-feira, 2, Steve Norton, porta-voz do Escritório de representação comercial dos EUA. De acordo com a agência de notícias Efe, o anúncio oficial estava programado para as 14h30 (2h30, em Brasília), mas foi atrasado até as 16h (4h, em Brasília), quando os porta-vozes oferecerão uma explicação detalhada do documento. O acordo, que ainda requer a aprovação legislativa em ambos os países, é o maior feito pelos Estados Unidos desde o acordo de livre-comércio norte-americano assinado em 1992 e ratificado em 1993. Este é o maior já feito pela Coréia do Sul. As negociações começaram em junho de 2006 em Washington e as reuniões aconteciam nos dois países alternadamente. Após oito rodadas de negociações oficiais, na segunda-feira passada, 26, começou em Seul uma reunião de alto nível, encabeçada pelo ministro sul-coreano de Comércio, Kim Hyun-chong, e o representante de comercial dos Estados Unidos, Karan Bhatia, para tentar resolver as questões envolvendo o setor automobilístico e a agricultura. As delegações dos dois países prorrogaram por mais de nove horas o final das conversas, após terem sido obrigados no sábado a ampliar o prazo até a madrugada da segunda-feira, com a intenção de tentar reduzir as diferenças nestes assuntos conflituosos.