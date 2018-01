Coréia do Sul entra tecnicamente em recessão A Coréia do Sul está tecnicamente em recessão, pela primeira vez em cinco anos, conforme dados divulgados nesta sexta-feira sobre o desempenho da economia no segundo trimestre. O Banco Central da Coréia disse que o PIB, em termos ajustados sazonalmente, contraiu-se 0,7% no segundo trimestre, depois de retração de 0,4% no primeiro trimestre. Em relação ao segundo trimestre do ano passado, o PIB cresceu 1,9%; abaixo da expansão anual de 3,7% registrada no primeiro trimestre. O desempenho anual da economia no segundo trimestre é o pior desde o quarto trimestre de 1998. O resultado do PIB do segundo trimestre foi inferior à previsão dos economistas, de contração de 0,3% em relação ao primeiro trimestre e de expansão de 2,4% em relação ao segundo trimestre de 2002.