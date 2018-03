Coreia do Sul espera fechar acordo comercial com UE

A Coreia do Sul espera que o Tratado de Livre-Comércio (TLC) estipulado com a União Europeia (UE) seja assinado no primeiro trimestre de 2010 e entre em vigor esse mesmo ano, informou nesta segunda-feira, 7, a agência sul-coreana Yonhap.

O vice-ministro sul-coreano de Comércio, Lee Hyen-min, assegurou em um fórum realizado em Seul que tanto a Coreia do Sul como os representantes da UE "acertaram trabalhar pela assinatura do acordo durante o primeiro trimestre do próximo ano".

Para que entre totalmente em vigor, o TLC, o primeiro da UE com uma economia asiática, deve ser ratificado pelo Parlamento sul-coreano e pelos 27 países-membros da União.

Segundo Lee, o fato de que o texto do acordo inclua um mecanismo para evitar atrasos na aprovação nos respectivos Estados-membros da União Europeia faz prever que o TLC entrará em vigor em 2010.

O acordo se traduzirá, segundo Bruxelas, em 19 bilhões de euros em novas oportunidades comerciais para os exportadores europeus.

A UE é o segundo parceiro comercial do Coreia do Sul depois da China e seu primeiro investidor estrangeiro, segundo dados de 2008.