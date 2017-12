Coréia do Sul inicia a semana em alta de 1,80% A bolsa sul-coreana avançou 1,80% nesta segunda-feira com a procura por barganhas, depois da queda de 2,60% na semana passada. O Nikkei 225, de Tóquio, subiu 1,15%, também com a procura por bons negócios e a demanda doméstica por blue chips. Em Taiwan, a alta foi de 0,68%, liderada pelos papéis de fabricantes de monitores de tela plana, dos quais esperam-se bons lucros no terceiro trimestre. Já o mercado filipino caiu 0,38%, sua quarta baixa consecutiva, principalmente em razão de novas preocupações com a política do país. Às 4h50 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,46%; Indonésia: -1,23%; Malásia: -0,01%; Tailândia: +1,50% e Cingapura: -0,78%.