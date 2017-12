Coréia e Taiwan e Filipinas fecham em alta A bolsa sul-coreana encerrou hoje em alta de 0,89%, apesar de o número de ações que fecharam em baixa ter superado as altas. O programa de compras direcionado para blue chips garantiu o resultado. Taiwan subiu 0,80%, liderado por papéis de empresas de chips de memória em razão da notícia de que a Samsung Electronics subiu os preços de seus produtos mais avançados. O mercado filipino fechou praticamente estável, em alta de 0,05%, com a procura por blue chips. Já o Nikkei 225 registrou baixa de 0,44%, influenciada pela queda em Wall Street (Dow Jones: -1,00%; Nasdaq: -1,59%). Às 5h (horário de Brasília) as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,75%; Indonésia: -1,26%; Malásia: -0,82%; Tailândia: -0,46% e Cingapura: -0,96%.