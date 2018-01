Coréia e Taiwan fecham em baixa A bolsa sul-coreana fechou hoje em queda de 1,89%. As vendas no mercado futuro e os temores de uma guerra no Oriente Médio foram os principais fatores que influenciaram o índice Kospi. A possibilidade de guerra também mexeu com os investidores de Taipé, que decidiram realizar lucros no último pregão da semana. O principal índice da bolsa taiuanesa encerrou o dia em baixa de 0,72%. Já o mercado japonês teve um dia de alta. O Nikkei 225 subiu 0,94% com a procura por papéis do setor bancário e as informações de que o presidente Iraquiano, Saddam Hussein, teria aceitado ir para o exílio sob certas condições. A bolsa filipina teve valorização de 0,67% liderada por blue chips do grupo Ayala. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,70%; Indonésia: +0,28%; Malásia: -0,12%; Tailândia: -0,33% e Cingapura: -0,89%.