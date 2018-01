Coréia fecha em alta com recuperação técnica O índice Kospi, da bolsa de Seul, fechou hoje com valorização de 1,46%. Segundo analistas, nenhuma notícia que pudesse estimular o mercado foi veiculada hoje e a alta foi resultado de recuperação técnica. O pregão filipino encerrou misto, com leve alta de 0,06%, graças à caça por barganhas nos últimos minutos da sessão. Em Tóquio, o Nikkei 225 caiu 0,17%. Os resultados positivos em Wall Street (Dow Jones: +0,27%; Nasdaq: +1,18%) melhoraram o ânimo dos investidores, mas não o suficiente para superar a baixa perspectiva de recuperação econômica para o país. A bolsa taiuanesa continua fechada com o feriado prolongado do Ano Novo Chinês. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,15%; Indonésia: -0,09%; Malásia: +0,06%; Tailândia: +0,57% e Cingapura: -0,48%.