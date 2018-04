Coréia fecha em alta de 0,99% O mercado sul-coreano fechou hoje com valorização de 0,99%, liderado pelos ganhos da Samsung Electronics e da Hyunday Motor, que por suas vez foram estimuladas pelo bom desempenho em Wall Street. Ontem, o Dow Jones subiu 0,86% e o Nasdaq, 0,80%. Nas Filipinas, a procura por barganhas, principalmente de fundos estrangeiros, garantiu a alta de 0,92%. O pregão japonês fechou praticamente estável, com ligeira queda de 0,08%, em razão do ceticismo em relação à recuperação do mercado americano de ações. A bolsa taiuanesa registrou baixa de 0,25%, com baixo volume de negócios, o que indica que os investidores ainda estão cautelosos. A boa performance dos mercado em Nova York afetou apenas os papéis da nova economia, sem reflexos nos setores industrial e financeiro. Analistas apontaram as preocupações com os fundamentos globais e mundiais como justificativa para o pessimismo desse mercado. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,06%; Indonésia: +0,47%; Malásia: +0,63%; Tailândia: +0,13% e Cingapura: -0,11%.