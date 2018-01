Coréia fecha em queda antes do Natal A bolsa sul-coreana fechou em queda nesta quinta-feira com a proximidade do final do ano. Investidores institucionais continuaram as vendas, mas o giro financeiro foi fraco. O índice Kospi caiu 1,96% no pregão antes do Natal. Em Taiwan, a realização de lucros fez com que o mercado fechasse em queda de 0,62%. Os papéis de tecnologia subiram, mas não o suficiente para superar a baixa das ações de outros setores. Já o Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, subiu 1,25%. Analistas suspeitam que o resultado tenha sido conseqüência das compras realizadas por fundos de pensão. Não houve sessão nos mercados indonésio e filipino. As bolsas de Hong Kong e Cingapura funcionaram apenas meio período. Hong Kong caiu 0,11% e Cingapura teve alta de 0,16%. No intervalo dos negócios, Malásia caía 0,42% e Tailândia registrava baixa de 0,34%.