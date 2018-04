Coréia inicia a semana em alta A expectativa de recuperação do mercado de alta tecnologia provocou a valorização dos papéis de empresas fabricantes de chips e, conseqüentemente, a alta do índice Kospi, de 2,29%. Já o mercado filipino encerrou o primeiro pregão da semana misto, com ligeira alta de 0,09%, em razão da procura por ações de construtoras. Notícias de que a Lehman Brothers e o governo filipino concordaram em formar um fundo de 1 bilhão de pesos que serão investidos em projetos de construção motivaram a alta. Em Taiwan, o pronunciamento de Alan Greenspan, presidente do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA), que na sexta-feira disse que a economia de seu país ainda não demonstra sinais de recuperação, assustou os investidores. A bolsa de Taipé fechou em queda de 1,33%. Não houve negociações em Tóquio por ser feriado. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,10%; Indonésia: +0,29%; Malásia: -0,39%; Tailândia: +0,98% e Cingapura: +0,21%.