Coréia inicia a semana em queda com realização de lucros A realização de lucros e a crença de o que índice Kospi precisa de uma correção depois da alta de 7,8% em janeiro provocaram baixa de 1,64% em Seul nesta segunda-feira. No Japão, a queda foi de 1,63% em razão da perda de popularidade do primeiro-ministro Junichiro Koizumi depois da demissão do popular ministro do Exterior, o que aumenta as preocupações sobre as reformas econômicas no Japão. O mercado filipino também sofreu desvalorização neste início de semana (-0,21%) com a decisão dos investidores de realizar lucros. A proximidade do Ano Novo chinês, quando o mercado ficará fechado por 11 dias, fez com que a bolsa taiuanesa operasse de lado hoje, encerrando o dia em baixa de 0,14%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,58%; Indonésia: -0,74%; Malásia: +0,83%; Tailândia: +0,59% e Cingapura: -0,61%.