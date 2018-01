Coréia inicia a semana em queda de 1,80% As fortes vendas de papéis da Samsung Electronics e o impacto do tufão que atingiu o país derrubaram o índice Kospi (Coréia do Sul), que encerrou o dia em baixa de 1,80%. Taiwan também registrou queda no primeiro pregão da semana (-0,39%), cujo giro financeiro foi baixo. Os investidores deixaram de lado os grandes destaques da bolsa e demonstraram grande interesse por papéis ligados à construção civil. Já o mercado filipino subiu 0,40%. Segundo analistas, a alta foi resultado de um movimento de recuperação técnica. A bolsa japonesa não abriu hoje por ser feriado nacional no país. Às 4h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,43%; Indonésia: -1,40%; Malásia: +0,16%; Tailândia: +0,41% e Cingapura: -0,40%.